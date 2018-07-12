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Серена Уильямс обыграла Гёргес и вышла в финал Уимблдона
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Серена Уильямс обыграла Гёргес и вышла в финал Уимблдона 

RT на русском 6 часов назад
Американка Серена Уильямс одержала победу над немкой Юлией Гёргес в полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.
Соперницей Уильямс в финале станет другая представительница Германии — Анжелика Кербер.
Уильямс, являющаяся семикратной чемпионкой Уимблдона прежде уже играла с Кербер в финале данного турнира, в 2016 году, и тогда одержала над немкой победу.
Ранее сообщалось, что Кербер обыграла Елену Остапенко и вышла в финал Уимблдона.
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