Серена Уильямс обыграла Гёргес и вышла в финал Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.

Соперницей Уильямс в финале станет другая представительница Германии — Анжелика Кербер

Уильямс, являющаяся семикратной чемпионкой Уимблдона прежде уже играла с Кербер в финале данного турнира, в 2016 году, и тогда одержала над немкой победу.