С. Уильямс: «Выходить на корт в статусе мамы — это очень круто»

Американка Серена Уильямс прокомментировала свой выход в финал Уимблдона. В полуфинальном матче экс-первая ракетка мира обыграла немку Юлию Гергес со счетом 6:2, 6:4.

«Юлия играла очень хорошо. Я никогда не видела, чтобы она играла настолько здорово. Мне действительно нравится наблюдать за ее игрой. Я рада, что смогла сыграть подобным образом, потому что иначе не победила бы.

Это были сумасшедшие 10 месяцев. Год назад в это время я еще была беременна. Я должна помнить об этом. Кроме того, выходить на корт в статусе мамы — это очень круто. Знать, что, вне зависимости от результата, у тебя будет абсолютная любовь и поддержка, — просто невероятное чувство», — цитирует Уильямс официальный сайт WТА.