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С. Уильямс: «Выходить на корт в статусе мамы — это очень круто»
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С. Уильямс: «Выходить на корт в статусе мамы — это очень круто» 

SPORT24.ru 55 минут назад
Американка Серена Уильямс прокомментировала свой выход в финал Уимблдона. В полуфинальном матче экс-первая ракетка мира обыграла немку Юлию Гергес со счетом 6:2, 6:4.
«Юлия играла очень хорошо. Я никогда не видела, чтобы она играла настолько здорово. Мне действительно нравится наблюдать за ее игрой. Я рада, что смогла сыграть подобным образом, потому что иначе не победила бы.
Это были сумасшедшие 10 месяцев. Год назад в это время я еще была беременна. Я должна помнить об этом. Кроме того, выходить на корт в статусе мамы — это очень круто. Знать, что, вне зависимости от результата, у тебя будет абсолютная любовь и поддержка, — просто невероятное чувство», — цитирует Уильямс официальный сайт WТА.
В финале Уимблдона-2018 Серена сыграет против немки Анжелики Кербер.
SPORT24.ru: последние новости
Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, обыграв Гергес Лансере и Рахимова не смогли пробиться в 1/4 финала юниорского Уимблдона в парном разряде Нисикори обыграл Гулбиса и вышел в четвертьфинал Уимблдона
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