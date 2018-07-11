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Серена Уильямс: «Я здесь, чтобы доказать — я вернулась»
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Серена Уильямс: «Я здесь, чтобы доказать — я вернулась» 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Серена Уильямс после победы в четвертьфинале Уимблдона над Камилой Джорджи (3:6, 6:3, 6:4) заявила, что еще не набрала оптимальную форму, но постепенно к ней приближается. В полуфинале американка встретится с представительницей Германии Юлией Гергес.
— Я отлично себя чувствую сейчас. В матче с Джорджи мне пришлось прибавить, потому что это было необходимо, — приводит официальный сайт тура Уильямс. — Это лишь мой четвертый турнир после возвращения. Я не ощущаю давления от необходимости обязательно победить. Я здесь, чтобы доказать — я вернулась. Чувствую, что приближаюсь к своему прежнему уровню, но до желаемого состояния еще большой путь. Гергес? Мы встречались с Юлией на «Rolan Garros». Это было 4-5 недель назад. Это не так важно. Впереди новый матч на другом покрытии, все будет другим. Все начинается с нуля. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Посмотрим, что у меня получится.
Матч между Уильямс и Гергес пройдет 12 июля.
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