Энди Маррэй: «Пропуск Уимблдона было лучшим решением»

Шотландский теннисист Энди Маррэй заявил, что принял верное решение, когда не поехал на Уимблдон.

Маррэй пропустил целый год, восстанавливаясь после травмы тазобедренного сустава. Он вернулся летом и после трех матчей отказался от участия на Уимблдоне.

— Пропуск Уимблдона был лучшим решением из возможных — я не сожалею об этом, — приводит Tennis World USA слова Маррэя. — Это было тяжелое решение, но мудрое. Я провел еще немного времени с семьей и получил возможность набрать форму. Как только я начал тренировки на харде, мне стало лучше. Когда тренируешься на неустойчивой поверхности, приходится беспокоиться о каждом шаге.

Следующим турниром, на котором сыграет шотландец, станет Citi Open в Вашингтоне. Он пройдет с 30 июля по 5 августа.