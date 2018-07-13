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Энди Маррэй: «Пропуск Уимблдона было лучшим решением»
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Энди Маррэй: «Пропуск Уимблдона было лучшим решением» 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Шотландский теннисист Энди Маррэй заявил, что принял верное решение, когда не поехал на Уимблдон.
Маррэй пропустил целый год, восстанавливаясь после травмы тазобедренного сустава. Он вернулся летом и после трех матчей отказался от участия на Уимблдоне.
— Пропуск Уимблдона был лучшим решением из возможных — я не сожалею об этом, — приводит Tennis World USA слова Маррэя. — Это было тяжелое решение, но мудрое. Я провел еще немного времени с семьей и получил возможность набрать форму. Как только я начал тренировки на харде, мне стало лучше. Когда тренируешься на неустойчивой поверхности, приходится беспокоиться о каждом шаге.
Следующим турниром, на котором сыграет шотландец, станет Citi Open в Вашингтоне. Он пройдет с 30 июля по 5 августа.
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