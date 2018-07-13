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Иснер выиграл 100 геймов на своей подаче из 100 на Уимблдоне-2018
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Иснер выиграл 100 геймов на своей подаче из 100 на Уимблдоне-2018 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Американец Джон Иснер (9) в эти минуты проводит свой полуфинальный матч Уимблдона против южноафриканца Кевина Андерсона (8). Сделав счёт 5:5, 33-летний американец выиграл свой 100-й гейм на турнире на своей подаче, не проиграв при этом ни одного. На 100-м гейме у Джона было меньше на своей подаче, однако он ушёл с сетбола, выполнив вторую подачу со скоростью 207 км/ч.
В случае выхода в финал соревнований Иснер встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Новак Джокович (Сербия, 12).
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