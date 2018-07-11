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Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Нисикори на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Нисикори на Уимблдоне 

Чемпионат.com 11 июля 2018
11 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович (12) и представитель Японии Кей Нисикори (24). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 13-2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Нисикори на Уимблдоне.
Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5), либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2).
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