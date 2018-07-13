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Мугуруса посетила светский раут с экс-бойфрендом Шараповой
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Мугуруса посетила светский раут с экс-бойфрендом Шараповой 

Чемпионат.com 1 час назад
Третья ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса посетила вечер, посвящённый празднованию 30-летия журнала Vogue, со своим новым бойфрендом Андресом Веленкосо. В 2016 году 40-летнего испанца связывали романтические отношения с экс первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.
24-летняя Мугуруса сложила с себя чемпионские полномочия на Уимблдоне, уступив во втором круге соревнований бельгийке Элисон Ван Эйтванк — 7:5, 2:6, 1:6. По итогам Уимблдона Гарбинье опустится на 7-е место в рейтинге WTA.
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Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 13 июля Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Кербер Аналитики: Гёргес не помешает Серене Уильямс выйти в финал Уимблдона
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