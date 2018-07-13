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Касаткина, Остапенко, Азаренко рассказали о самых ярких камбэках в карьере
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Касаткина, Остапенко, Азаренко рассказали о самых ярких камбэках в карьере 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россияне Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Виталия Дьяченко, Даниил Медведев, Карен Хачанов, представительница Латвии Елена Остапенко и Виктория Азаренко из Беларуси назвали самые яркие камбэки в своей карьере.
«Думаю, с Мугурусой в этом году в Дубае. Я не помню, с каким счётом проигрывала. Отыграла два или три матчбола. Был вечер, ночь, не знаю, сколько времени. Матч был просто нереальный по накалу, по игре. Всё сложилось так, что я надеюсь, что этот матч будет претендовать на звание одного из лучших в году. Я сейчас его вспоминаю. Это было круто», — сказала Касаткина.
«Наверное, финал „Ролан Гаррос“, когда я проиграла первый сет и уступала 0:3 во втором, но в итоге выиграла матч», — заявила Остапенко.
«У меня прямо очень ярких камбэков не было, но я помню, как в этом году играл с Эрбером в Роттердаме. Я проиграл сет и уступал с брейком, а Эрбер очень хорошо подаёт, но я сумел выиграть матч», — рассказал Медведев.
«В прошлом году в Торонто против Конты я выиграла матч с матчболов. Наверное, я лет семь-восемь до этого не выигрывала в одиночном разряде с матчболов. Для меня это был очень хороший камбэк», — сказала Макарова.
«Самый крутой камбэк был, наверное, на моём первом «Ролан Гаррос». Я отыграла где-то восемь матчболов и выиграла», — сказала Дьяченко.
«Наверное, против Цибулковой в Майами. Я проигрывала то ли 1:6, 0:4, то ли 0:6, 1:4, что-то такое. Она очень здорово играла, но у меня получилось перевернуть этот матч», — сказала Азаренко.
Видео доступно на «Чемпионате».
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