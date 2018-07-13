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Полуфиналисты Уимблдона установили возрастной рекорд Открытой эры
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Полуфиналисты Уимблдона установили возрастной рекорд Открытой эры 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Участники полуфинальных матчей мужской одиночной сетки Уимблдона установили возрастной рекорд — впервые в Открытой эре все полуфиналисты мужского ТБШ старше 30 лет. В матчах 1/2 финала сыграют: Рафаэль Надаль (32 года), Новак Джокович (31 год), Джон Иснер (33 года), Кевин Андерсон (32 года).
Ранее лишь трижды трое из четырёх полуфиналистов были старше 30 лет («Ролан Гаррос»—1968, Australian Open 2017, «Ролан Гаррос»—2017).
Уже по итогам турнира будет установлен ещё один рекорд — никогда ранее Уимблдон два раза подряд не выигрывал игрок, которому было более 30 лет. В прошлом году соревнования выиграл Роджер Федерер, которому на тот момент было 35 лет.
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