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Теннисистки Меличар и Пешке вышли в финал Уимблдона в парном разряде
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Теннисистки Меличар и Пешке вышли в финал Уимблдона в парном разряде 

ТАСС 55 минут назад
ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Канадка Николь Меличар и чешка Квета Пешке победили канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань в полуфинальном матче женского парного разряда на Уимблдоне — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:5 в пользу 24-летней Меличар и 43-летней Пешке, имеющих на турнире 12-й номер посева. Ранее соперницы встречались между собой один раз — победу одержали Дабровски и Сюй Ифань (6).
Лучшим результатом Меличар и Пешке является победа на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации в Праге (2018). В 2011 году чешская спортсменка в паре с представительницей Словении Катариной Среботник стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира.
Уимблдон завершится 15 июля.
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