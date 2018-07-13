Ещё
Теннисистки Крейчикова и Синякова стали вторыми финалистками Уимблдона в парном разряде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теннисистки Крейчикова и Синякова стали вторыми финалистками Уимблдона в парном разряде 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили польку Алисию Росольскую и американку Эбигейл Спирс в полуфинальном матче женского парного разряда на Уимблдоне — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 22-летних Крейчиковой и Синяковой, посеянных на турнире под третьим номером. В финале чешские теннисистки сыграют против Николь Меличар (США) и Кветы Пешке (Чехия).
В июне Крейчикова и Синякова стали победительницами Открытого чемпионата Франции. Уимблдон завершится 15 июля.
ТАСС: последние новости
Теннисистки Меличар и Пешке вышли в финал Уимблдона в парном разряде Теннисистка Серена Уильямс обыграла россиянку Родину и вышла в 1/4 финала Уимблдона Макарова и Соарес вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»100
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ58
Мутко попал в немилость ФИФА34
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ23
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России295
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение