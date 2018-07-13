Ещё
Азаренко и Маррей вышли в финал Уимблдона в миксте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Азаренко и Д. Маррей вышли в финал Уимблдона в миксте 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей пробились в финал Уимблдона в миксте.
В полуфинальном матче они за 54 минуты обыграла дуэт из Великобритании Джей Кларк/Хэрриет Дарт со счётом 6:2, 6:2.
Азаренко и Маррей выполнили 4 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7.
На счету британского тандема 3 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, двойных ошибок у Кларк и Дарт не было.
В финальном матче Азаренко и Маррей встретятся с победителями поединка Катарина Среботник (Словения)/Майкл Винус (Австралия, 9) — Николь Меликар (США)/Алехандро Пейя (Австрия, 11).
LiveSport.Ru: последние новости
Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки на теннисный матч 13 июля Джокович надеется побороться за победу на Уимблдоне Федерер вышел в 1/4 финала Уимблдона
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»185
Мутко попал в немилость ФИФА41
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ67
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение