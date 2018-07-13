Андерсон и Иснер сыграли самый продолжительный полуфинальный матч в истории турниров «Большого шлема»

Поединок между представителем Южно-Африканской Республики Кевином Андерсоном и американцем Джоном Иснером на Уимблдоне стал самым продолжительным полуфинальным матчем за всю историю турниров серии «Большого шлема».

Противостояние Андерсона и Иснера продолжалось 6 часов 35 минут и завершилось победой южноафриканца, получившего от организаторов турнира восьмой номер посева, в пяти сетах — 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.

Предыдущий рекорд по продолжительности полуфинального матча турнира серии «Большого шлема» был установлен на Открытом чемпионате США 1992 года — тогда американец Майкл Чанг и швед Стефан Эдберг провели на корте 5 часов 26 минут.

Ранее сообщалось, что Андерсон обыграл Иснера и впервые в карьере пробился в финал Уимблдона.