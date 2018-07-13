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Андерсон и Иснер сыграли самый продолжительный полуфинальный матч в истории турниров «Большого шлема»
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Андерсон и Иснер сыграли самый продолжительный полуфинальный матч в истории турниров «Большого шлема» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Поединок между представителем Южно-Африканской Республики Кевином Андерсоном и американцем Джоном Иснером на Уимблдоне стал самым продолжительным полуфинальным матчем за всю историю турниров серии «Большого шлема».
Противостояние Андерсона и Иснера продолжалось 6 часов 35 минут и завершилось победой южноафриканца, получившего от организаторов турнира восьмой номер посева, в пяти сетах — 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.
Предыдущий рекорд по продолжительности полуфинального матча турнира серии «Большого шлема» был установлен на Открытом чемпионате США 1992 года — тогда американец Майкл Чанг и швед Стефан Эдберг провели на корте 5 часов 26 минут.
Ранее сообщалось, что Андерсон обыграл Иснера и впервые в карьере пробился в финал Уимблдона.
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