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Надаль и Джокович не смогли доиграть полуфинал Уимблдона
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Надаль и Джокович не смогли доиграть полуфинал Уимблдона 

Вести.Ru 14 июля 2018
Фото: EPA
Второй полуфинальный матч Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем не был доигран из-за наступления ночи. Встреча будет продолжена 14 июля.
Соперники успели провести на корте почти три часа (2:58). Встреча прервалась после третьего сета. На данный момент Джокович, посеянный на турнире под 12-м номером, ведет у второго сеянного Надаля со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).
Отметим, что встреча не была доиграна из-за затянувшегося первого полуфинала, в котором южноафриканец Кевин Андерсон (8) за 6 часов 35 минут в самом долгом полуфинале в истории турниров серии Большого шлема обыграл американца Джона Изнера (9) со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.
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Андерсон за 6,5 часов обыграл Изнера и впервые вышел в финал Уимблдона Немка Ангелика Кербер стала первой финалисткой Уимблдона Уимблдон. Юлия Гергес и Уильямс-младшая в полуфинале турнира
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