Надаль и Джокович не смогли доиграть полуфинал Уимблдона

Второй полуфинальный матч Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем не был доигран из-за наступления ночи. Встреча будет продолжена 14 июля.

Соперники успели провести на корте почти три часа (2:58). Встреча прервалась после третьего сета. На данный момент Джокович, посеянный на турнире под 12-м номером, ведет у второго сеянного Надаля со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).