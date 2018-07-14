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Полуфинальный матч Уимблдона между Надалем и Джоковичем будет доигран в субботу
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Полуфинальный матч Уимблдона между Надалем и Джоковичем будет доигран в субботу 

RT на русском 14 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Второй полуфинальный поединок Уимблдона — третьего в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема, который проходит в Лондоне, — между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Сербии Новаком Джоковичем будет доигран в субботу, 14 июля.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что матч Надаль — Джокович был прерван из-за наступления ночи. На момент остановки Новак, получивший от организаторов Уимблдона 12-й номер посева, лидировал со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).
В финале Уимблдона, запланированном на воскресенье, 15 июля, победитель поединка между Надалем и Джоковичем встретится с теннисистом из ЮАР Кевином Андерсоном.
Ранее сообщалось, что Андерсон и американец Джон Иснер сыграли самый продолжительный полуфинал в истории турниров серии Большого шлема.
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