Полуфинальный матч Уимблдона между Надалем и Джоковичем будет доигран в субботу

Второй полуфинальный поединок Уимблдона — третьего в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема, который проходит в Лондоне, — между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Сербии Новаком Джоковичем будет доигран в субботу, 14 июля.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что матч Надаль — Джокович был прерван из-за наступления ночи. На момент остановки Новак, получивший от организаторов Уимблдона 12-й номер посева, лидировал со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).

В финале Уимблдона, запланированном на воскресенье, 15 июля, победитель поединка между Надалем и Джоковичем встретится с теннисистом из ЮАР Кевином Андерсоном