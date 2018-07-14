Андерсон за 6.5 часов обыграл Иснера вышел в финал Уимблдона-2018 

Кевин Андресон пробился в финал Уимблдона-2018. В полуфинале турнира представитель ЮАР встретится с теннисистом из США Джоном Иснером. Соперники выясняли сильнейшего на протяжении 6 часов 36 минут, за которые Андерсон одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:6 (7:9), 6:4, 26:24. В финале турнира Кевин Андерсон встретится с победителем пары Новак Джокович Рафаэль Надаль. Отметим, поединок между Кевином Андерсоном и Джоном Иснером стал втором по продолжительности в истории Уимблдона. Самый длительный матч в истории турнира состоялся также при участии Джона Иснера. В 2010 году Иснер за 11 часов 5 минут одержал победу над Николя Маю. Кевин Андерсон прокомментировал выход в финал Уимблдона-2018 следующим образом: «Играть в таких условиях очень трудно для теннисистов. В концовке казалось, что матч завершится вничью, но кто-то должен был одержать победу. Джон отличный парень. Хочу поздравить его с великолепным выступлением на турнире. Полуфинал серьезное достижение и я знаю, что Джон вернется еще более сильным. Очень сложно восстановиться после такого матча. Надеюсь, что формат пятого сета на турнирах „Большого шлема изменят. И все же, я вышел в финал и постараюсь подойти к нему максимально свежим“, — сказал Андерсон. Напомним, Уимблдонский турнир-2018 проходит со 2 по 15 июля. Призовой фонд соревнований — 45 млн долларов.