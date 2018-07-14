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Определился первый финалист Уимблдона в мужском одиночном разряде
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Определился первый финалист Уимблдона в мужском одиночном разряде 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Южноафриканец Кевин Андерсон, переиграв американца Джона Изнера со счетом 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24, стал первым финалистом Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Соперники провели на корте 6 часов 35 минут, эта встреча стала второй по продолжительности в истории турнира.
"Очень тяжело восстановиться после такого изнурительного поединка, — приводит слова Андерсона
официальный сайт
соревнования. — Надеюсь, что формат пятого сета на турнирах Большого шлема будет изменен. Впрочем, я вышел в финал, теперь необходимо подойти к нему настолько свежим, насколько это возможно".
Самым продолжительным матчем является встреча того же Изнера и француза Николя Маю в 2010 году, тогда спортсмены
провели на корте 11 часов 5 минут, завершив решающий сет со счетом 70:68.
Второй финалист определяется в матче серба Новака Джоковича и испанца Рафаэль Надаль. Пока впереди Джокович — 6:4, 3:6, 7:6. Противостояние завершится сегодня. Встреча продолжится в 15:00 по московскому времени.
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