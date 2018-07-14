Определился первый финалист Уимблдона в мужском одиночном разряде

Соперники провели на корте 6 часов 35 минут, эта встреча стала второй по продолжительности в истории турнира.

"Очень тяжело восстановиться после такого изнурительного поединка, — приводит слова Андерсона

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соревнования. — Надеюсь, что формат пятого сета на турнирах Большого шлема будет изменен. Впрочем, я вышел в финал, теперь необходимо подойти к нему настолько свежим, насколько это возможно".

Самым продолжительным матчем является встреча того же Изнера и француза Николя Маю в 2010 году, тогда спортсмены

провели на корте 11 часов 5 минут, завершив решающий сет со счетом 70:68.