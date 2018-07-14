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Анжелика Кербер — Серена Уильямс. Видеопрогноз и ставка Анны Чакветадзе
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Анжелика Кербер — Серена Уильямс. Видеопрогноз и ставка Анны Чакветадзе 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анжелика Кербер — Серена Уильямс в финале женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема». Эксперт считает, что в предстоящем матче победит немка.
ВИДЕО
Женский финал Уимблдона. Серена Уильямс против Анжелики Кербер. Большой фаворит Серена Уильямс, как это ни странно. Сетка у нее на этом турнире была довольно легкая и все считают, что она вновь выиграет титул, уже в который раз (8-й). Но два раза в финале она проигрывала.
Коэффициент на победу Кербер в районе 2,70. Думаю, что я бы рискнула. Вы, конечно, сами там все прекрасно знаете, очень умные и очень продвинутые, но мне кажется, что Кербер может зацепить. Но единственное, что мне не нравится в игре Кербер на траве, это ее подача. Мягковато она подает. У Серены в этом плане есть серьезное преимущество. На других покрытиях, если бы они встретились на харде, то у Кербер шансов было бы побольше.
Тем не менее, мне кажется, что Анжелика может. Там разные ставки, вы все прекрасно знаете: больше 21 гейма, меньше. Но я на этот раз буду рисковать. Вам уже самим решать, будете ли вы со мной рисковать или нет. Победа Анжелики Кербер.
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