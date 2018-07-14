Немка Анжелика Кербер стала третьей теннисисткой, встретившейся с американкой Сереной Уильямс как минимум в трёх финалах турниров «Большого шлема». Напомним, что в финале Australian Open — 2016 Анжелика победила Серену со счётом 6:4, 3:6, 6:4, а в решающем матче Уимблдона — 2016 уступила ей в двух партиях — 5:7, 3:6.
Серена четыре раза играла в финалах «Шлемов» с россиянкой Марией Шараповой, уступив ей на Уимблдоне — 2004 и победив в трёх других финальных поединках, и девять раз — со своей старшей сестрой, Винус. Винус брала верх в финалах US Open — 2001 и Уимблдона — 2008 и является единственной теннисисткой, дважды обыгрывавшей Серену в решающих матчах «мэйджоров».