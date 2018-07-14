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Кербер станет 4-й ракеткой мира, С. Уильямс — 28-й
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Кербер станет 4-й ракеткой мира, С. Уильямс — 28-й 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Немка Анжелика Кербер после триумфа на Уимблдонском турнире поднимется на шесть позиций и станет четвёртой ракеткой мира. Напомним, чуть меньше двух лет назад, завоевав титул на US Open, Кербер заняла первую строчку, но в прошлом сезоне не защитила очки и вылетела из топ-20. В чемпионской гонке Анжелика будет второй, отставая на 499 очков от румынки Симоны Халеп.
Американка Серена Уильямс, проигравшая Кербер в финале, станет 28-й ракеткой мира. В чемпионской гонке она поднимется на 17-е место. В прошлом сезоне Серена не играла после Australian Open в связи с беременностью и родами, поэтому очки ей защищать не нужно.
Чемпионат.com: последние новости
Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 12 июля Кербер в двух сетах победила Остапенко и вышла в финал Уимблдона Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв С. Уильямс в двух сетах
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