Карловский вышел в финал челленджера в Уиннетке

Российский теннисист Евгений Карловский пробился в финал турнира серии «челленджер» в Уиннетке (США), в двух сетах обыграв австралийца Дэйна Келли со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Карловский записал на свой счёт 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Его соперник выполнил 6 эйсов, допустил 7 ошибок на подаче и упустил 1 брейк-пойнт.