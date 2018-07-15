Ещё
Стала известна сетка турнира в Ньюпорте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна сетка турнира в Ньюпорте 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Француз Адриан Маннарино (1) возглавил посев на турнире в Ньюпорте, который пройдёт на траве с 16 по 22 июля. Первым соперником 26-й ракетки мира станет победитель австралийского противостояния Джеймс Дакворт — Джордан Томпсон.
Второй сеяный Миша Зверев за выход в четвертьфинал поспорит либо с американцем Дональдом Янгом (WC), либо с канадцем Вашеком Поспишилом.
Посмотреть основную сетку турнира в Ньюпорте полностью можно на «Чемпионате».
Напомним, что действующий чемпион турнира американец Джон Иснер снялся с предстоящих соревнований.
Чемпионат.com: последние новости
Эрель и Виртанен выиграли Уимблдон в парном разряде юниорского Уимблдона Шварцман получил первый номер посева на турнире в Бостаде Ватутин вышел в финал квалификации в Умаге, победив Разборщека
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пикантное обещание19
В России закрыли чемпионат мира по футболу42
На поле в финале ЧМ произошла провокация12
Виду освистали перед финалом ЧМ14
В финальном матче ЧМ забит первый гол5
Видео
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
02:45
Путин поставил цель российской сборной на ЧМ-2022
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг
Футбол Статьи
00:30
Из посмешища в святые: как Акинфеев стал героем ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Статьи
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Англичане признали свою неопытность и захотели домой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Дзюбе пообещали протекцию в Англии
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение