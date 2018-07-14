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Кудерметова стартовала с победы в квалификации турнира в Гштааде
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Кудерметова стартовала с победы в квалификации турнира в Гштааде 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Вероника Кудерметова (1) вышла во второй круг квалификации турнира категории International в Гштааде (Швейцария). Она обыграла голландку Кирин Лемуан со счётом 6:2, 6:2.
Теннисистки провели на корте 53 минуты. Кудерметова записала на свой счёт 3 подачи навылет, 1 двойную ошибку и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5. Лемуан выполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и упустила 3 брейк-пойнта.
За выход в третий квалификационный раунд соревнований Кудерметова, занимающая 145-е место в рейтинге WTA, поспорит с победительницей матча Диана Михаил (Румыния, WC) — Джессика Пьери (Италия, 8).
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