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Кудерметова выиграет у Тайхман на турнире в Гштааде, уверены эксперты
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Кудерметова выиграет у Тайхман на турнире в Гштааде, уверены эксперты 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Вероника Кудерметова 16 июля сыграет со швейцарской теннисисткой Хиль Белен Тайхман в матче первого круга турнира в Гштааде в женском одиночном разряде.
Согласно котировкам, у россиянки чуть больше шансов на победу в этом матче. Победа Тайхман оценивается коэффициентом 2.05, а победа с форой «+1,5» гейма — коэффициентом 1.91.
Если Кудерметова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.80. На то, что она сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.91.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.45.
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