Кудерметова выиграет у Тайхман на турнире в Гштааде, уверены эксперты

Россиянка Вероника Кудерметова 16 июля сыграет со швейцарской теннисисткой Хиль Белен Тайхман в матче первого круга турнира в Гштааде в женском одиночном разряде.

Согласно котировкам, у россиянки чуть больше шансов на победу в этом матче. Победа Тайхман оценивается коэффициентом 2.05, а победа с форой «+1,5» гейма — коэффициентом 1.91.

Если Кудерметова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.80. На то, что она сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.91.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.45.