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Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе
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Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе 

SovSport.Ru 22 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль в полуфинале мужского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится в пятницу, 13 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче серб одержит победу.
«Очень давно не играли друг с другом на траве Джокович и Надаль — с финала Уимблдона-2011. Тогда Новак победил в четырех партиях. В последнее время играли больше всего на грунте, причем у испанца не было большого перевеса. А вообще счет личных встреч 26-25 в пользу Джоковича.
Но все-таки, на мой взгляд, личные встречи именно в этом противостоянии роли не играют. Видно, что и Джокович, и Надаль в полном порядке. У Новака довольно легко получилось обыграть Кеи Нисикори. Но там все решил один гейм. При счете 2:2 в третьем сете Джокович ушел с тройного брейк-пойнта, и после этого игра японца развалилась. У Надаля был пятисетовый матч с Дель Потро. Пришлось отыгрываться со счета 1:2. Как мне кажется, за счет физики этот матч вытянул Рафаэль. Аргентинец к концу игры больше устал.
Здесь, думаю, ни у кого не будет преимущества в физике или передвижении. Примерно равны теннисисты. Понятно, что и с мотивацией у обоих все хорошо. Но, может быть, чуть более заряжен будет Джокович. Он хочет доказать, что по-настоящему вернулся и все проблемы остались позади. Поэтому все-таки склоняюсь к победе Новака».
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