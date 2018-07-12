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Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 12 июля
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Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 12 июля 

Чемпионат.com 12 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Полуфиналы женского Уимблдона: Остапенко — Кербер и Гёргес — Серена Уильямс.
В четверг, 12 июля, на Уимблдоне в мужском одиночном разряде будет выходной, а женщины разыграют оба полуфинала. Главных матчей осталось так мало, что они все помещаются на одном центральном корте, оборудованном крышей. Так что даже если в Англии пойдёт дождь, всё равно матчи завершатся в этот же день. На центральную арену Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вначале выйдут Елена Остапенко и Анжелика Кербер, которые ещё ни разу друг с другом не играли, но на двоих побеждали по разу на каждом из «шлемов», кроме как раз Уимблдона (Остапенко выиграла «Ролан Гаррос», а Кербер — Australian Open и US Open).
Ближе всего к победе в Великобритании была Анжелика. Она в финале-2016 встречалась с Сереной Уильямс. Состав решающего матча двухлетней давности может повториться, если Кербер справится с Остапенко, а во втором матче четверга Серена — с немкой Юлией Гёргес. С ней американка играла раньше три раза и не отдала ни сета, включая недавний «Ролан Гаррос». Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Уимблдон. День 10-й. 12 июля, четверг. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)
Мужчины. Сетка Женщины. 1/2 финала. Сетка
Centre Court
Елена Остапенко (Латвия, 12) — Анжелика Кербер (Германия, 11) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 0-0. Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: 3-й круг (2017, 2018) — титул (2016); «Ролан Гаррос»: титул (2017) — 1/4 финала (2012, 2018); Уимблдон: 1/4 финала (2017) — финал (2016); US Open: 3-й круг (2017) — титул (2016).
Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Данн, WC (6:3, 7:6) — Звонарёва, Q (7:5, 6:3); 2-й круг: Флипкенс (6:1, 6:3) — Лю, Q (3:6, 6:2, 6:4); 3-й круг: Дьяченко, Q (6:0, 6:4) — Осака, 18 (6:2, 6:4); 4-й круг: Саснович (7:6, 6:0) — Бенчич (6:3, 7:6); 1/4 финала: Цибулкова (7:5, 6:4) — Касаткина, 14 (6:3, 7:5). Рейтинг: 12-10. Прогноз букмекеров: 2.37 — 1.58. Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах. Текстовая трансляция
Юлия Гёргес (Германия, 13) — Серена Уильямс (США, 25/SR) Centre Court. 2-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 0-3 («Ролан Гаррос»-2010, Торонто-2011, «Ролан Гаррос»-2018).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: 4-й круг (2012, 2013, 2015) — титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017); «Ролан Гаррос»: 4-й круг (2015) — титул (2002, 2013, 2015); Уимблдон: 3-й круг (2011, 2012) — титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016); US Open: 4-й круг (2017) — титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014). Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Пуиг (6:4, 7:6) — Рус (7:5, 6:3); 2-й круг: Лапко (6:2, 3:6, 6:2) — Томова, Q (6:1, 6:4); 3-й круг: Стрыцова, 23 (7:6, 3:6, 10:8) — Младенович (7:5, 7:6); 4-й круг: Векич (6:3, 6:2) — Родина, Q (6:2, 6:2); 1/4 финала: Бертенс, 20 (3:6, 7:5, 6:1) — Джорджи (3:6, 6:3, 6:4). Рейтинг: 13-181. Прогноз букмекеров: 2.37 — 1.58. Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах. Текстовая трансляция
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