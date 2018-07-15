Чакветадзе: «Изнер отказался от турнира в США, думаю, он наигрался на месяц вперед»

Российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе прокомментировала полуфинальный матч Уимблдона, в котором американский теннисист Джон Изнер уступил представителю ЮАР Кевину Андерсону . Встреча продолжалась 6 часов 35 минут и закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24. Этот матч стал вторым по длительности в истории Уимблдона.

Отметим, что позднее стало известно, что Изнер снялся с турнира в Ньюпорте, который пройдет с 14 по 22 июля.

«Игры особенной не было, они просто подавали-принимали. Из-за этого матч так затянулся. Вообще, я считаю, что нужно играть тай-брейк в решающем сете, потому что теннисисты провели на корте шесть с лишним часов. В итоге все расписание сбилось, очень много неудобств. Надаль с Джоковичем не успели доиграть свою встречу из-за ограничения по времени, которое по регламенту наступает в 23:00. К этому моменту матчи на Уимблдоне должны завершаться, даже при закрытой крыше над кортом. Сейчас из мейджоров только на US Open проводится тай-брейк в решающем сете. Думаю, после истории с Андерсоном и Изнером, а также «пострадавшими» Джоковичем и Надалем ITF должна внести изменения в общие правила проведения соревнований.

Насколько такие матчи тяжелы для самих спортсменов? Очень сложны. Они еле вышли с корта. Можно ли после этого восстановиться к финалу? Да и Надаль с Джоковичем доиграть не успели. Думаю, Кевин Андерсон не будет в форме к финалу. Это тяжело и физически, и психологически; постоянно под давлением.