Уимблдон. Надаль уступил Джокович в двухдневном полуфинале

Вторым финалистом английского турнира теннисного «Большого шлема» стал представитель Сербии Новак Джокович . В полуфинале он обыграл другую экс-первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля из Испании в пяти изнурительных партиях.

Матч Надаль — Джокович растянулся на два дня, поскольку накануне два других полуфиналиста Кевин Андерсон Джон Изнер выясняли отношения более 6 часов (Андерсон выиграл решающий сет 26:24!). В итоге «посеянный» вторым испанец и серб (его номер №12) также провели на корте долгие 5 часов 14 минут.

Игра напоминала классические теннисные «качели», когда соперники выигрывают партии по очереди. Джокович был лучше в первом и третьем (6:4, 7:6), а Надаль с одинаковым счетом 6:3 победил в двух четных сетах. В решающей партии соперники долго брали свои подачи, пока Джоковичу не удался брейк. 10:8 — в пользу теннисиста из Сербии.