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Уимблдон. Надаль уступил Джокович в двухдневном полуфинале
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Уимблдон. Надаль уступил Джокович в двухдневном полуфинале 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Вторым финалистом английского турнира теннисного «Большого шлема» стал представитель Сербии Новак Джокович. В полуфинале он обыграл другую экс-первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля из Испании в пяти изнурительных партиях.
Матч Надаль — Джокович растянулся на два дня, поскольку накануне два других полуфиналиста Кевин Андерсон и Джон Изнер выясняли отношения более 6 часов (Андерсон выиграл решающий сет 26:24!). В итоге «посеянный» вторым испанец и серб (его номер №12) также провели на корте долгие 5 часов 14 минут.
Игра напоминала классические теннисные «качели», когда соперники выигрывают партии по очереди. Джокович был лучше в первом и третьем (6:4, 7:6), а Надаль с одинаковым счетом 6:3 победил в двух четных сетах. В решающей партии соперники долго брали свои подачи, пока Джоковичу не удался брейк. 10:8 — в пользу теннисиста из Сербии.
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