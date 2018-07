«Я ошеломлен». Джокович — о победе над Надалем

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что ошеломлен победой над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Уимблдона со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.

— Для таких матчей ты живешь и работаешь. Я ошеломлен, — сказал Джокович.

