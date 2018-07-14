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Надаль остался без финала Уимблдона
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Оскандалившегося хорвата пожалели перед финалом

Джокович обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Серб Новак Джокович одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
Встреча, перенесённая с 13 на 14 июля после того, как теннисисты сыграли три сета, завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8.
Для 31-летнего серба, этот выход в финал турнира серии Большого шлема стал первым с US Open 2016 года.
Соперником Джоковича в финале станет представитель Южно-Африканской Республики Кевин Андерсон.
Ранее сообщалось, что Андерсон и Джон Иснер сыграли самый продолжительный полуфинальный матч в истории турниров Большого шлема.
RT на русском: последние новости
Теннисист из ЮАР Андерсон впервые в карьере вышел в финал Уимблдона Федедер прокомментировал поражение от Андерсона в 1/4 финала Уимблдона Полуфинальный матч Уимблдона между Надалем и Джоковичем будет доигран в субботу
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