Надаль остался без финала Уимблдона

Джокович обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Серб Новак Джокович одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.

Встреча, перенесённая с 13 на 14 июля после того, как теннисисты сыграли три сета, завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8.

Для 31-летнего серба, этот выход в финал турнира серии Большого шлема стал первым с US Open 2016 года.