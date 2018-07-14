Анжелика Кербер победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Сенсационный Уимблдон

Женский Уимблдон вошёл в историю как самый сенсационный. Ещё никогда 10 первых сеяных не проигрывали до четвертьфинала. Более того, до четвёртого раунда дошла всего одна теннисистка топ-10 — Каролина Плишкова . При этом ещё до старта турнира одной из главных фавориток была Серена Уильямс , которая в марте занимала 493-е место в рейтинге. В июле американка уже вошла в топ-200, но всё равно, если брать только её рейтинг, она не должна была попадать в посев. Однако Уимблдон для сбалансирования сетки иногда может пойти на исключения. Руководствуясь именно этим правилом, Серене выдали 25-й номер посева. Подвинуться пришлось Доминике Цибулковой, которая не скрывала своей досады по этому поводу. Словачка не понимала, почему Уильямс, не входящая в топ-32, должна занять её место. Тем не менее, Доминика выступила успешно в любом случае и дошла до четвертьфинала.

Уверенный выход Серены в финал

Как мы уже сказали, семикратная чемпионка Уимблдона Уильямс ещё до начала турнира входила в число основных фавориток. После первых нескольких раундов, в которых проиграли почти все игроки топ-10, мало кто сомневался, что Серена дойдёт как минимум до финала. Она и дошла, при этом сделала это достаточно уверенно. Да, на первой неделе был трудный матч с Кристиной Младенович . Да, в четвертьфинале она проиграла партию Камиле Джорджи, но всё же по-настоящему Уильямс проверить до решающего матча никто не сумел.

Кербер после неудачного прошлого сезона в этом году возвращается на свой уровень. Если в 2017-м она только на двух турнирах категории Premier 5 и выше дошла до четвертьфинала, то в 2018-м таких соревнований уже восемь. При этом восемь из восьми. Да, всё верно: на важных стартах Анжелика становится «Фрау Стабильностью» и если и проигрывает, то только в самой концовке. Правда, побед до Уимблдона не было. На самом Уимблдоне немка, как и Уильямс, отдала до финала только одну партию (с Клэр Лью во втором круге), после чего разыгралась и достаточно убедительно прошла нескольких грозных соперниц, в том числе Дарью Касаткину в четвертьфинале и Елену Остапенко в полуфинале.

Третий очный финал на «Большом шлеме»

Кербер и Уильямс в девятый раз играли между собой. Серена была впереди 6-2, при этом только одна встреча состояла из трёх сетов. Речь идёт о финале Australian Open, в котором Анжелика победила со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Американка смогла взять реванш пару месяцев спустя в финале Уимблдона, однако Кербер всё равно завершила сезон с двумя титулами на «Шлемах» — в Нью-Йорке она покорила US Open. Кстати, именно на USOpen девушки впервые сыграли в 2007 году, когда Кербер было всего 19. Серена добилась победы, после чего теннисистки не встречались почти пять лет. В субботу, 14 июля, Уильямс и Кербер оказались на одном корте впервые ровно за два года — с уимблдонского финала-2016.

Одни ошибки Уильямс

Серена была фаворитом решающего матча, но свой лучший теннис она показать не смогла. С первых минут американка начала ошибаться и позволила сопернице повести 2:0. Затем, правда, Уильямс провела лучший отрезок в матче. Стали получаться хорошие приёмы, заработала подача, а в игре на задней линии она владела инициативой. Однако оказалось, что это лишь небольшой всплеск. Кербер действовала очень стабильно и ничего не дарила сопернице. Анжелика с удовольствием ввязывалась в долгие обмены, потому что имела большой перевес в таких розыгрышах. В целом же она предсказуемо играла вторым номером, и эта тактика принесла успех. В первом сете Анжелика ошиблась всего трижды, тогда как её соперница допустила 14 неточностей.

Надёжность и удар слева принесли Кербер титул

Во втором сете Уильямс стала играть жёстче и пыталась себя завести. В одном из эпизодов она со страшной силой пробила у сетки, едва не попав в Кербер. Серена даже не извинилась, а немка посмотрела на соперницу с некоторым недоумением. Американка злилась не на Анжелику, а в первую очередь на себя, потому что на задней линии она толком ничего не могла поделать с немкой. Её атаки или не ставили Кербер в тупик, или просто не достигали цели, потому что наладить прицел Серена так и не смогла. У Анжелики регулярно проходили разящие удары слева по линии и обводки, а ошибок по-прежнему было минимум. За весь финал она неточно пробила всего 5 раз! Судьбу второго сета и матча решил один брейк: Кербер хорошо провела седьмой гейм, а затем дважды довольно уверенно удержала свои подачи — 6:3, 6:3.