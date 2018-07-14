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Серена Уильямс проиграла в финале Уимблдона
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Серена Уильямс проиграла в финале Уимблдона 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в финале турнира Уимблдон немке Анжелике Кербер. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
36-летняя Уильямс уступила десятой ракетке мира Кербер в двух сетах с одинаковым счетом (6:3, 6:3). Для 30-летней немки это стало первой победой в финале Уимблдона в карьере.
Россиянка Мария Шарапова также принимала участие в турнире. 31-летняя теннисистка проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко в матче первого круга.
9 марта Уильямс вернулась в большой теннис после 13-месячного перерыва в связи с рождением ребенка. На турнире в Индиан-Уэллсе, американка уступила теннисистке из Казахстана Зарине Дияс.
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