Серена Уильямс проиграла в финале Уимблдона

36-летняя Уильямс уступила десятой ракетке мира Кербер в двух сетах с одинаковым счетом (6:3, 6:3). Для 30-летней немки это стало первой победой в финале Уимблдона в карьере.