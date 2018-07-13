Кербер: Добилась поставленной цели

«Соперница ничем не удивила, я ждала от нее именно такой игры с первых розыгрышей — пытаться отодвинуть меня подальше от сетки мощными ударами. Я просто сохраняла концентрацию и боролась за каждое очко. У меня тоже возникали возможности, оставалось просто ими воспользоваться.

Горжусь, что вновь пробилась в финал Уимблдона. Добилась поставленной цели, что особенно приятно после неудачного прошлогго года. Мне вновь хотелось бороться за победы на турнирах «Большого шлема», — цитирует немку пресс-служба WTA.