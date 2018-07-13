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Кербер: Добилась поставленной цели
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Кербер: Добилась поставленной цели 

LiveSport.Ru 13 июля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер прокомментировала свою победу над латвийкой Еленой Остапенко в полуфинале Уимблдона (6:3, 6:3).
«Соперница ничем не удивила, я ждала от нее именно такой игры с первых розыгрышей — пытаться отодвинуть меня подальше от сетки мощными ударами. Я просто сохраняла концентрацию и боролась за каждое очко. У меня тоже возникали возможности, оставалось просто ими воспользоваться.
Горжусь, что вновь пробилась в финал Уимблдона. Добилась поставленной цели, что особенно приятно после неудачного прошлогго года. Мне вновь хотелось бороться за победы на турнирах «Большого шлема», — цитирует немку пресс-служба WTA.
В решающем матче Уимблдона Кербер встретится с американкой Сереной Уильямс.
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