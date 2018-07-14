Ещё
Ангелик Кербер впервые выиграла Уимблдон
Далее:
Читайте также:
Ещё
Оскандалившегося хорвата пожалели перед финалом
Оскандалившегося хорвата пожалели перед финалом

Ангелик Кербер впервые выиграла Уимблдон 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В финале Уимблдона немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 30-летней Кербер. Она впервые в карьере завоевала главный трофей Уимблдона, передает ТАСС.
Отмечается, что теперь у Кербер есть три победы на турнирах серии Большого шлема: в 2016 голу она выиграла Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США, тогда же Кербер играла в финале Уимблдона.
В 2017 году в финале Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне испанка Гарбинье Мугуруса переиграла Винус Уильямс.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ангелик Кербер впервые выиграла Уимблдон ФИФА вынесла вердикт англичанам за политические кричалки фанатов на ЧМ Сборная Хорватии вышла вперед в четвертьфинале ЧМ с командой России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен бронзовый призер ЧМ-201879
Черчесов дал жесткий ответ после вылета с ЧМ33
Врач оставил парализованную чемпионку без 37 миллионов10
ФИФА вынес вердикт англичанам14
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Черчесов дал жесткий ответ после вылета с ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение