Ангелик Кербер впервые выиграла Уимблдон

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 30-летней Кербер. Она впервые в карьере завоевала главный трофей Уимблдона, передает ТАСС

Отмечается, что теперь у Кербер есть три победы на турнирах серии Большого шлема: в 2016 голу она выиграла Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США, тогда же Кербер играла в финале Уимблдона.