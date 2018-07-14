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Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв С. Уильямс в двух сетах
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Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв С. Уильямс в двух сетах 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Немка Анжелика Кербер (11) впервые в карьере стала чемпионкой Уимблдона, в двух партиях победив американку Серену Уильямс (25) — 6:3, 6:3.
Поединок продолжался 1 час 7 минут. Кербер выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Уильямс 4 подачи навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Также отметим, что Анжелика набрала 10 «виннеров» и 5 невынужденных ошибок, а Серена — 23 и 24 соответственно.
Для Кербер это третий титул на турнирах «Большого шлема» после Australian Open и US Open в 2016 году. В финале Открытого чемпионата Австралии — 2016 она также победила Серену Уильямс.
Чемпионат.com: последние новости
Кербер — третья теннисистка, три раза сыгравшая с С. Уильямс в финалах «Шлемов» Кудерметова стартовала с победы в квалификации турнира в Гштааде Текстовая онлайн-трансляция матча Гёргес — С. Уильямс на Уимблдоне
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