Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв С. Уильямс в двух сетах

Поединок продолжался 1 час 7 минут. Кербер выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Уильямс 4 подачи навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Также отметим, что Анжелика набрала 10 «виннеров» и 5 невынужденных ошибок, а Серена — 23 и 24 соответственно.

Для Кербер это третий титул на турнирах «Большого шлема» после Australian Open и US Open в 2016 году. В финале Открытого чемпионата Австралии — 2016 она также победила Серену Уильямс.