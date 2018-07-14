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Серена Уильямс не завоевала главный трофей
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Кербер победила Уильямс и стала чемпионкой Уимблдона 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер завоевала титул чемпионки третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" — Уимблдона. В финальном поединке она в двух сетах победила 25 сеяную на турнире американку Серену Уильямс.
Борьбы в финале женской сетки соревнований не получилось. Имеющая 11 номер посева немка без проблем расправилась с Уильямс — итоговый счет 6:3, 6:3 в пользу Кербер. Для завоевания титула чемпионки Уимблдона ей понадобился один час и семь минут.
Для Кербер эта победа стала третьей в теннисной карьере. Ранее в 2016 году она первенствовала на Открытом чемпионата Австралии и US Open. Примечательно, что на австралийском турнире "Большого шлема" Кербер также обыграла Серену.
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