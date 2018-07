«Бавария» назвала феноменальной победу Кербер над Уильямс в финале Уимблдона

«Бавария» в Твиттере поздравила немецкую теннисистку Ангелик Кербер с победой над американкой Сереной Уильямс в финале Уимблдона.

— Феноменально! Поздравляем, — говорится в сообщении.

30-летняя Кербер завоевала третий титул на турнирах «Большого шлема». Ранее она побеждала на Australian Open и US Open.

Phenomenal! 👏 Congratulations to #FCBayern fan @AngeliqueKerber on winning her first @Wimbledon title! ⚽🎾 #Kerber #MiaSanMia pic.twitter.com/CeT7XGsNcN

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 14 июля 2018 г.