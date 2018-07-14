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Ангелик Кербер: «Для меня Серена Уильямс — чемпионка»
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Ангелик Кербер: «Для меня Серена Уильямс — чемпионка» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер после победы над Сереной Уильямс в финале Уимблдона подчеркнула, что добиться успеха ей помог провальный 2017 год. В 2016-м она вышла на первое место в рейтинге WTA, но в следующем году не выиграла ни одного турнира и выпала из топ-10.
— Без 2017 года я бы не выиграла этот турнир, — цитирует официальный сайт WTA Кербер. — Думаю, я многому научилась в прошлом году. Многое узнала о себе, о том, что происходит вокруг, как справиться с этим, как организовать свой день. Нужно пройти через эти вещи, хорошие и плохие. Я старалась наслаждаться каждым моментом. Найти мотивацию после 2016 года было здорово.
Когда играешь в финале против Серены, знаешь, что она демонстрирует свой лучший теннис. Она любит такие матчи, особенно на центральном корте. Я старалась особо не думать, что играю против Серены, старалась оставаться на своей половине корта, сохранять хладнокровие.
Для меня Серена — чемпионка. Она одна из лучших игроков мира. После всех взлетов и падений, после рождения ребенка, играть в тот теннис, в который играет она — это здорово.
Для меня всегда честь выходить против нее на корт, потому что она заставляет меня показывать мой лучший теннис.
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