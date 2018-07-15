Ещё
Шварцман получил первый номер посева на турнире в Бостаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шварцман получил первый номер посева на турнире в Бостаде 

Чемпионат.com 1 час назад
Стала известна основная сетка грунтового турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 16 по 22 июля.
Первый номер посева получил аргентинец Диего Шварцман. Он, а также испанец Пабло Карреньо-Буста (2), итальянец Фабио Фоньини (3) и француз Ришар Гаске (4), свободны от матчей первого круга. Также в посев попали испанец Фернандо Вердаско (5), аргентинец Леонардо Майер (6), испанец Давид Феррер (7) и австралиец Джон Миллман (8).
Обладателями «уайлд-кард» стали швед Микаэль Имер, который в первом круге сыграет с представителем Узбекистана Денисом Истоминым, испанец Хауме Мунар и норвежец Каспер Рууд, которые встретятся друг с другом.
Полную сетку турнира вы можете посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Джорджи на Уимблдоне Дайджест главных футбольных материалов «Чемпионата», 7 июля Тереза Мэй пожелала Англии удачи в полуфинальном матче ЧМ-2018 с Хорватией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Хорватии обратилась к россиянам172
Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг16
Дзюбе пообещали протекцию в Англии30
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг
Футбол Статьи
00:30
Из посмешища в святые: как Акинфеев стал героем ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Статьи
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Англичане признали свою неопытность и захотели домой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Дзюбе пообещали протекцию в Англии
Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение