Ещё
Ватутин вышел в финал квалификации в Умаге, победив Разборщека
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ватутин вышел в финал квалификации в Умаге, победив Разборщека 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянин Алексей Ватутин (3) уверенно вышел в финал квалификации грунтового турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), обыграв словенца Ника Разборщека (Alt) в двух сетах — 6:2, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. Ватутин ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Разборщека 1 эйс, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
За выход в основную сетку Алексей поспорит с победителем матча между аргентинцами Марко Трунгеллити и Факундо Багнисом (5).
Чемпионат.com: последние новости
Анжелика Кербер победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Кудерметова стартовала с победы в квалификации турнира в Гштааде Александрова обыграла украинку Ястремскую и вышла в финал турнира ITF в Венгрии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне определились с фаворитом ЧМ
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Путин поставил цель российской сборной на ЧМ-2022
Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
02:45
Путин поставил цель российской сборной на ЧМ-2022
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг
Футбол Статьи
00:30
Из посмешища в святые: как Акинфеев стал героем ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Статьи
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Англичане признали свою неопытность и захотели домой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Дзюбе пообещали протекцию в Англии
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение