Эрель и Виртанен выиграли Уимблдон в парном разряде юниорского Уимблдона

Турок Янки Эрель и финн Отто Виртанен стали чемпионами Уимблдона в юниорском парном разряде. В финале они переиграли колумбийца Николоса Мехию и чеха Ондрея Стилера (6) со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Янки и Отто 11 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки, реализовали 1 брейк-пойнт из 5 и не проиграли ни гейма на своей подаче.

Отметим, что ни турецкие, ни финские теннисисты ранее никогда не побеждали в юниорском парном разряде Уимблдона. В одиночном разряде также ни турки, ни финны не побеждали.