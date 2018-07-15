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Эрель и Виртанен выиграли Уимблдон в парном разряде юниорского Уимблдона
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Эрель и Виртанен выиграли Уимблдон в парном разряде юниорского Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Турок Янки Эрель и финн Отто Виртанен стали чемпионами Уимблдона в юниорском парном разряде. В финале они переиграли колумбийца Николоса Мехию и чеха Ондрея Стилера (6) со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Янки и Отто 11 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки, реализовали 1 брейк-пойнт из 5 и не проиграли ни гейма на своей подаче.
Отметим, что ни турецкие, ни финские теннисисты ранее никогда не побеждали в юниорском парном разряде Уимблдона. В одиночном разряде также ни турки, ни финны не побеждали.
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