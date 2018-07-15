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Джокович стал четырехкратным победителем Уимблдона
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Новак Джокович стал четырехкратным победителем Уимблдона 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.
В финале 31-летний Джокович, посеянный на турнире под 12-м номером, победил южноафриканца Кевина Андерсона (8) со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). На пути к решающему матчу теннисисты провели пятисетовые полуфиналы, которые стали первым и вторым по длительности на этой стадии за всю историю Уимблдона. Андерсон победил американца Джона Изнера за 6 часов 36 минут, Джокович — испанца Рафаэля Надаля за 5 часов 17 минут.
Андерсон и Джокович встречались в седьмой раз, при этом трижды именно на Уимблдоне. Счет в личном противостоянии стал 6-1 в пользу 31-летнего серба. 32-летний Андерсон второй раз играл в финале турнира Большого шлема. В 2017 году в решающем матче US Open он проиграл Надалю (3:6, 3:6, 4:6).
Джокович выиграл Уимблдон в четвертый раз (2011, 2014, 2015, 2018). Для серба эта победа стала 13-й на турнирах Большого шлема. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, дважды — US Open, один раз — Roland Garros.
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