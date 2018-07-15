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Юношеская сборная России победила Армению
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Юношеская сборная России победила Армению 

Чемпионат.com 55 минут назад
Юношеская сборная России по баскетболу переиграла сверстников из Армении в матче в рамках дивизиона B чемпионата Европы среди юношей до 20 лет. Россияне уверенно контролировали ход всего поединка и одержали крупную победу. Итоговый счёт встречи — 97:54.
По регламенту соревнований, три лучшие команды по итогам турнира выйдут в дивизион А. Россияне одержали третью победу в трёх матчах на турнире — ранее россияская сборная переиграла команды Венгрии и Голландии. Помимо россиян, двумя победами на турнире в преддверии третьего тура могли похвастаться чехи.
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