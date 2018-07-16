Джокович вернулся в десятку рейтинга АТР после победы на Уимблдоне 

ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с 21-го на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте АТР.
В финале Уимблдона 31-летний Джокович, посеянный на турнире под 12-м номером, победил южноафриканца Кевина Андерсона (8) в трех сетах. Джокович выиграл Уимблдон в четвертый раз, для серба эта победа стала 13-й на турнирах серии Большого шлема. Джокович вернулся в топ-10 мирового рейтинга впервые с октября 2017 года.
Андерсон благодаря выходу в финал турнира поднялся на три позиции и впервые занимает пятую строчку рейтинга.
Лучшим из россиян в обновленном рейтинге стал Карен Хачанов, который в четвертом круге Уимблдона проиграл Джоковичу. Хачанов впервые в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона, что позволило ему подняться на шесть мест, теперь он занимает 34-ю строчку.
Рейтинг ATP от 16 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395
5 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610
7 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3905
8 (10). Джон Изнер (США) — 3720
9 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665
10. (21) Новак Джокович (Сербия) — 3355…
34 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1220
35 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1211…
61 (67). Даниил Медведев (Россия) — 892…
83 (83). Евгений Донской (Россия) — 706.