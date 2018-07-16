Вайда останется тренером Джоковича как минимум до конца года 

Сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем Уимблдона-2018, сообщил, что продолжит работать со своим нынешним тренером Марьяном Вайдой как минимум до конца сезона. Воссоединение теннисиста и тренера произошло перед грунтовым сезоном-2018. Ранее Джокович и Вайда работали вместе на протяжении 11 лет, но в 2017 году приняли решение разойтись.
«Сразу после финала у меня состоялся разговор с Вайдой, и Марьян подтвердил, что продолжит работать со мной как минимум до конца этого сезона», — приводит слова Джоковича Tennis World.
В финале Уимблдона-2018 Новак победил представителя ЮАР Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).