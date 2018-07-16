Джокович вернулся в топ-10 рейтинга АТР, Хачанов стал лучшим из россиян 

Победитель Уимблдона Новак Джокович вернулся в первую десятку рейтинга АТР. Сербский теннисист поднялся с 21-го на 10-е место, сообщает пресс-служба организации. Его соперник по финалу — Кевин Андерсон из ЮАР — впервые забрался на пятую строчку.
Первая четверка рейтинга осталась неизменной. Первой ракеткой мира остался испанец Рафаэль Надаль, второй — швейцарец Роджер Федерер, третьей — немец Александр Зверев, четвертой — аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
Первой ракеткой России стал Карен Хачанов, который добрался до 4-го круга Уимблдона. Он поднялся с 40 на 34-е место. 35-ю строчку занимает Андрей Рублев, 61-ю — Даниил Медведев, 83-ю — Евгений Донской.
Рейтинг АТР от 16 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395
5 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610
7 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3905
8 (10). Джон Изнер (США) — 3720
9 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665
10. (21) Новак Джокович (Сербия) — 3355
34 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1220
35 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1211
61 (67). Даниил Медведев (Россия) — 892 83 (83). Евгений Донской (Россия) — 706