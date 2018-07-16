Джокович вернулся в топ-10 рейтинга АТР, Хачанов стал лучшим из россиян 

Спорт-Экспресс: последние новости

Кербер поднялась на четвертое место в рейтинге WTA, Касаткина – 13-я

Матч Джокович - Надаль возобновится в 15.00 по московскому времени.

Надаль переиграл Дель Потро и впервые с 2011 года вышел в полуфинал Уимблдона