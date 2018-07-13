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Изнер побил рекорд Уимблдона по количеству эйсов на одном турнире
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Изнер побил рекорд Уимблдона по количеству эйсов на одном турнире 

Советский спорт 13 июля 2018
Фото: Советский спорт
Американский теннисист Джон Изнер в полуфинальной встрече с южноафриканцем Кевином Андерсоном (6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 7:6 (11:9), 4:6, 24:26) побил рекорд Уимблдона по количеству эйсов по ходу одного турнира.
Андерсон за семь часов обыграл Изнера и вышел в финал Уимблдона
Всего в матче десятая ракетка мира 53 раза подал навылет, а общее количество эйсов на текущем турнире превысило 213.
Таким образом, Изнер побил предыдущий рекорд, который был установлен хорватом Гораном Иванишевичем в 2001 году, тогда он сделал 212 подач навылет.
Стоит отметить, что этот матч стал вторым по продолжительности в истории Уимблдона. Самым продолжительным матчем является встреча Изнера с французом Николя Маю в 2010 году, тогда они провели на корте 11 часов пять минут.
В финале турнира Андерсон сыграет с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) — Новак Джокович (Сербия).
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