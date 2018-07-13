Изнер побил рекорд Уимблдона по количеству эйсов на одном турнире

Американский теннисист Джон Изнер в полуфинальной встрече с южноафриканцем Кевином Андерсоном (6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 7:6 (11:9), 4:6, 24:26) побил рекорд Уимблдона по количеству эйсов по ходу одного турнира.

Андерсон за семь часов обыграл Изнера и вышел в финал Уимблдона

Всего в матче десятая ракетка мира 53 раза подал навылет, а общее количество эйсов на текущем турнире превысило 213.

Таким образом, Изнер побил предыдущий рекорд, который был установлен хорватом Гораном Иванишевичем в 2001 году, тогда он сделал 212 подач навылет.