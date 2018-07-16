Шарапова поднялась в рейтинге WTA 

Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
Теперь 31-летняя россиянка располагается на 22-м месте.
Другая представительница России Дарья Касаткина также поднялась на одну строчку в рейтинге (13).
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс поднялась на 153 места, переместившись на 28-ю строчку.
Первая десятка рейтинга WTA выглядит следующим образом:
- (1). Симона Халеп (Румыния) — 7571 очко
- (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6740
- (4). Слоан Стивенс (США) — 5463
- (10). Ангелик Кербер (Германия) — 5305
- (5). Элина Свитолина (Украина) — 5020
- (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4730
- (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4620
- (7). Петра Квитова (Чехия) — 4550
- (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4550
- (13). Юлия Гёргес (Германия) — 3980
Ранее сообщалось, что Шарапова показала сексуальное тело в соблазнительном платье.