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Шарапова поднялась в рейтинге WTA
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Шарапова поднялась в рейтинге WTA 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
Теперь 31-летняя россиянка располагается на 22-м месте.
Другая представительница России Дарья Касаткина также поднялась на одну строчку в рейтинге (13).
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс поднялась на 153 места, переместившись на 28-ю строчку.
Первая десятка рейтинга WTA выглядит следующим образом:
  1. (1). Симона Халеп (Румыния) — 7571 очко
  2. (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6740
  3. (4). Слоан Стивенс (США) — 5463
  4. (10). Ангелик Кербер (Германия) — 5305
  5. (5). Элина Свитолина (Украина) — 5020
  6. (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4730
  7. (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4620
  8. (7). Петра Квитова (Чехия) — 4550
  9. (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4550
  10. (13). Юлия Гёргес (Германия) — 3980
Ранее сообщалось, что Шарапова показала сексуальное тело в соблазнительном платье.
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