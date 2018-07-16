В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 16 июля выигравший Уимблдон серб Новак Джокович отыграл 10 строчек и расположился на 5-м месте.
Карен Хачанов, дошедший до четвертого круга Уимблдон, поднялся с 25-го на 22-е место и является лучшим из россиян.
Лидеры чемпионской гонки ATP Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Александр Зверев сохранили свои позиции.
Чемпионская гонка ATP. 16 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5760.2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4020.3 (3). Александр Зверев (Германия) — 3585.4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3380.5 (15). Новак Джокович (Сербия) — 3355.6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2995.7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2915.8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2820.9 (8). Джон Иснер (США) — 2220.10 (18). Кей Нисикори (Япония) — 1610. …22 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1045…40 (46). Даниил Медведев (Россия) — 717…83 (75). Андрей Рублев (Россия) — 440…89 (84). Евгений Донской (Россия) — 412.