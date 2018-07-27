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Одесситка отказалась выступать на российском турнире
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Одесситка отказалась выступать на российском турнире 

Украина.ру 12 часов назад
Прославленная украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в теннисном турнире в Москве.
Об этом рассказал директор турнира Moscow River Cup Александр Островский, передает хsport.ua.
«На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь. Нам очень жаль. Безусловно, мы бы хотели увидеть Элину, и в будущем также будем готовы ее здесь принять и обеспечить безопасность на самом высоком уровне. Ну а в этом году получилось так, как получилось», — заявил Островский.
Турнир серии WTA International проходит в Москве с 22 по 29 июля.
В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.
При этом те, украинские спортсмены, которые презрели указ министра, на Украине сталкиваются с травлей, невзирая на их выступление в РФ. Так, после победы над россиянином Муратом Гассиевым украинского боксера Александра Усика обвинили в том, что он трус и не украинец. Причина — Усик поступил в соответствии со спортивной этикой и не стал кричать «Слава Украине!» после боя, как того хотели националисты. При этом Усик после боя с Гассиевым стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али, чем в очередной раз прославил украинскую школу бокса.
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